ريزنيكوف يترك منصب وزير الدفاع الأوكراني لصالح كيريل بودانوف

أعلن رئيس فصيل حزب "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني ديفيد أراخاميا، أن أليكسي ريزنيكوف سيترك منصب وزير الدفاع، ويحل مكانه الرئيس الحالي للاستخبارات العسكرية، كيريل بودانوف.

وأضاف أراخاميا، أن ريزنيكوف سيرأس وزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية، التي يرأسها حاليا بافيل ريابكين.

وكتب أراخاميا في قناته على "تيليجرام": "في إطار الحكومة، سينتقل ألكسي ريزنيكوف إلى منصب وزير الصناعات الاستراتيجية لتعزيز التعاون العسكري الصناعي".

وأضاف أن: "كيريل بودانوف سيرأس وزارة الدفاع، وهو أمر منطقي تماما في زمن الحرب".

وظهرت شائعات حول احتمالية استقالة ريزنيكوف على خلفية فضيحة الفساد في وزارة الدفاع، بعد نشر تحقيق صحفي حول إمداد الجيش بالمواد الغذائية بأسعار مبالغ فيها.

واضطر نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، ونائب مدير إدارة المشتريات العامة بوغدان خميلنيتسكي، إلى الاستقالة، ووجهت إليهما تهمة الفساد وعرقلة أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية.