رئيس مياه القناة يتفقد محطات رفع الصرف ويتابع أنظمة التشغيل بمحطات الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة ، اليوم الاثنين، محطات رفع الصرف الصحي ومياه الشرب بمنطقتي المنايف والقنطرة غرب والإسماعيلية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل، وأعمال التشغيل علي أرض الواقع من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وتضمنت الجولة التفقدية للواء عبد الحميد عصمت، محطة رفع صرف صحي القنطرة غرب، والتي تعمل بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد لـ 4 طلمبات، ورفع كفاءة المحطة، وتغير انواع دخول الخطوط الرئيسية للمحطة، ونظافة المحطة وأعمال الدهان، ومولدات الكهرباء " كما تفقد تشغيل ومتابعة محطة uf بقرية أبوخليفة والتي تعمل بطاقة تصميمية 3000 متر مكعب يوم، وتفقد ايضا الحملة الميكانيكية وجهزيه كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ،وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة.

كما تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، محطة رفع صرف صحى الجاويش والتى تعمل بطاقة تصميمية 10000 م3/يوم ، وتفقد أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى العشرينى، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 10000 م3 / يوم ، بدائرة ثان محافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل، ومراجعة دوائر التشغيل، وخطوط استقبال ورفع الصرف الصحي.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مجمع محطات مياه الشرب بقرية المنايف التابعة لمنطقة مركز ومدينة أبوصوير، محطة البورسعيدية الكومباكت والتي تعمل بسعة تصميمية 90 لتر ث\، ومحطتى الطيران 1 و2 بمجمع محطات المنايف بسعة تصميمية 60 لتر ث، وذلك لمتابعة نظم التشغيل، ونظافة المحطات، ومراجعة أعمال تحليل وجودة مياه الشرب، والأعمال التي تتم في غسيل الشبكات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على سعى الدائم والعمل المتواصل في إقليم محافظات القناة " السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد"، من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى المحرومة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق في سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقي البلاغ، حيث تم أصلاح عدد 3 كسورات مفاجئة في خطوط قطر 12 بوصة علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالقرب من قرية نفيشة، وأصلاح كسر مفاجئ في خط قطر 500 للصرف الصحي بمدينة المستقبل، واصلاح كسر قطر 8 بوصة بالخط العمومي المغذي لقرية التقدم بالقنطرة شرق.