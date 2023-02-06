رئيس مصر للطيران للصيانة: بدأنا تطبيق خطة للتوسع وتطوير صناعة وصيانة الطائرات

كتب محمود عبد الغني

قال وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن صناعة الطيران المتنامية في إفريقيا شهدت انتكاسة إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي شهد سوق صيانة وعمرة الطائرات انخفاضًا في الطلب، ومع ذلك فإن اتجاه شركات الطيران إلى التركيز على أنشطة الشحن لتقليل الخسائر الناجمة عن الجائحة وقيام العديد منها بتحويل بعض طائرات الركاب الخاصة بهم إلى طائرات للشحن الجوي جنبًا إلى جنب مع العودة التدريجية للنقل الجوي إلى ما قبل الجائحة، ساهمت كل هذه العوامل في زيادة الطلب على خدمات صيانة وعمرة الطائرات بشكل ملحوظ.

وأضاف رئيس مصر للطيران للصيانة في كلمته بالنسخة الحادية والثلاثين من مؤتمر ومعرض إفريقيا لصيانة وعمرة الطائرات والتدريب، التي تستضيفه القاهرة، نحن سعداء اليوم لوجودنا هنا في مرحلة ما بعد انتهاء الجائحة للعمل معًا على تعزيز الصناعة في قارتنا، ويسعدني أن تكون شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية جزءًا من صناعة صيانة وعمرة الطائرات في إفريقيا، وكاستراتيجية رئيسية لنا مستلهمة من توجهات الدولة المصرية، فقد بدأنا بالفعل تطبيق خطة طويلة الأجل للتوسع داخل القارة لخدمة أهداف التنمية وتطوير صناعة صيانة وعمرة الطائرات الأفريقية، وكانت خطوتنا الأولى نحو ذلك في أكرا، حيث أنشأنا محطة صيانة يومية في مطار كوتوكا الدولي.

وتابع، هذه الخطوة قد سبقتها خطوات أخرى بالقاهرة، لقد وضعنا استراتيجية للتركيز على شركات الطيران الأفريقية الشقيقة حيث نخدم أكثر من 20 شركة طيران أفريقية في مجالات الصيانة اليومية والصيانة الدورية بالإضافة للخدمات الأخرى، مؤكدا علي أن هذا الحرص على أن نكون شريك صيانة وعمرة الطائرات لأكبر عدد ممكن من شركات الطيران الأفريقية ينبع من الايمان بأن دورنا في دعم الصناعة يجب أن يتواكب مع تاريخنا الطويل ودورنا الرائد في السوق، وبالتالي فقد وضعنا استراتيجية للعمل على نقل خبراتنا للشركات الناشئة داخل القارة من خلال الشراكات التي تشمل التدريب المكثف للعنصر البشري لإنشاء كيانات قادرة على تغطية الخدمات الفنية لأساطيل الطائرات المتنامية في القارة.