دراسة جديدة تؤكد إمكانية اكتشاف الخرف قبل 9 سنوات من حدوثه

كتبت ميرفت رشاد



إذا كنت قلقًا بشأن العلامات المبكرة للخرف فإليك ما تحتاج إلى معرفته. ​1- العلامات المبكرة للخرف أظهرت دراسة جديدة صادرة عن جامعة كامبريدج ببريطانيا، أن علامات الخرف يمكن اكتشافها في وقت مبكر يصل إلى تسع سنوات قبل التشخيص الرسمي، وقال مؤلف الدراسة سوادييوديبونج، وهو طبيب في جامعة كامبريدج: "عندما نظرنا إلى تاريخ المرضى، فأنهم كانوا يظهرون بعض الضعف الإدراكي قبل عدة سنوات من ظهور أعراضهم بشكل كافٍ للحث على التشخيص"، وفقًا لما نشره موقع "eatthis". حدد الباحثون إعاقات معينة عبر مجموعة من الحالات قبل سنوات من تلقي المرضى تشخيصًا رسميًا، وهي تشمل صعوبة حل المشكلات وتذكر قوائم الأرقام، الأشخاص الذين أصيبوا بمرض الزهايمر سجلوا أيضًا نتائج ضعيفة مقارنة بالأفراد الأصحاء عندما يتعلق الأمر بأوقات رد الفعل والذاكرة، ووجدت الدراسة أنهم كانوا أكثر عرضة من البالغين الأصحاء للإصابة بهبوط في الأشهر الـ 12 الماضية.

ربط الباحثون بين الخرف ونتائج الاختبارات التي أجريت قبل التشخيص بخمس إلى تسع سنوات.

2- بشرى سارة لكبار السن قد تقدم النتائج المحددة أخبارًا جيدة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من ظهور علامات مبكرة على الخرف، حتى بعض الأفراد الأصحاء سيحرزون نتائج أفضل أو أسوأ بشكل طبيعي من أقرانهم ،لا ينبغي أن يشعر الناس بالقلق المفرط إذا لم يكونوا جيدين في تذكر الأرقام.



3-التدخل السابق قد توفر القدرة على تحديد المرضى المعرضين لخطر أكبر للإصابة بالخرف فرصة للأطباء للتدخل في وقت مبكر لتأخير البداية الكاملة للأعراض، يوجد القليل من العلاجات الفعالة لعلاج الخرف ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الحالة غالبًا ما يتم تشخيصها بمجرد ظهور الأعراض.