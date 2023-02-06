اليوم السابع
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خبراء ردا على رئيسة وزراء بريطانيا السابقة: حذرناها من ميزانيتها الكارثية

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:36 م
خبراء ردا على رئيسة وزراء بريطانيا السابقة: حذرناها من ميزانيتها الكارثية ليز تراس
كتبت رباب فتحى

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شكك كبار الاقتصاديين البريطانيين ووزير الخزانة الأسبق جورج أوزبورن، في رواية رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس، بأنها لم يتم تحذيرها بشأن المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد المملكة المتحدة أثناء إعدادها لميزانيتها المصغرة، والتى وصفتها صحيفة "الجارديان" البريطانية بـ"الكارثية". 
 
وكتبت تراس، في أول رد فعل رئيسي لها منذ تركها لمنصبها، أنها "لم تُمنح فرصة واقعية لسن سياساتي من قبل مؤسسة اقتصادية قوية جدًا، إلى جانب الافتقار إلى الدعم السياسي".
 
وقالت إنها كانت تتوقع احترام ولايتها كرئيسة للوزراء، لكنها اعترفت بوقوع أخطاء، بما في ذلك أن تداعيات ميزانيتها المصغرة جعلت المملكة المتحدة قريبة من عدم قدرتها على تمويل ديونها.
 
وقالت رئيسة الوزراء السابقة على وجه التحديد إنه لم يثر أي مسؤول في وزارة الخزانة مخاوف بشأن الاستثمارات المدفوعة بالالتزامات، والتي تستخدمها صناديق التقاعد لتغطية التزاماتها. وقال بنك إنجلترا إن صناديق التقاعد التي استثمرت فيها أكثر من تريليون جنيه استرليني تعرضت لضغوط شديدة مع وجود عدد كبير منها في خطر الانهيار.
 
لكن الدكتور تشارلز ريد، الخبير الاقتصادي في جامعة كامبريدج، قال إنه تحدث إلى موظفي الخدمة المدنية حول مخاطر الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وأرفق ورقة تم إرسالها إلى وزير الخزانة آنذاك ، كواسي كوارتنج ، في 8 سبتمبر ، قبل أسبوعين من طرح الميزانية المصغرة. أقرت وزارة الخزانة باستلام الرسالة.
 
وقال ريد لصحيفة الجارديان: "كانت الحجة أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة أسرع مما كانت عليه ، فإن الاستقرار المالي لبريطانيا سيتعرض للخطر ومن المحتمل أن تكون هناك أزمة مالية أخرى ناجمة عن المخاطر النظامية في القطاع غير المصرفي".
 
وأضاف " لقد ظهر فيما بعد أن الميزانية صُممت بشكل واضح لإجبار بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان عليه من خلال زيادة أسعار الفائدة في السوق ؛ إن الادعاء بأنهم لم يتلقوا تحذيرات من أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يعرض الاستقرار المالي للخطر هو أمر مضلل للغاية ويجب فضحه".
 
وكتبت تراس في صحيفة صنداي تليجراف ، أن الشكوك حول إمكانات نمو الاقتصاد البريطاني كانت "مستوطنة للأسف في وزارة الخزانة" ، وألقت باللوم على التشاؤم باعتباره عائقًا أمام التغييرات.
 
 
ومن جانبه،قال روجر بوتل ، كبير الاقتصاديين السابق في بنك HSBC ، إنه كان داعمًا على نطاق واسع لأجندة تراس ، لكنه قال إنه كان ينبغي عليها أن تدرك كيف سيكون رد فعل الأسواق.
 
 

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بريطانيا

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الاقتصاد البريطانى



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