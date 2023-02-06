حياة كريمة.. تقديم الرعاية الطبية مجانا لـ1301 مواطن فى مركز المحلة الكبرى

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تأتى فى مقدمة أولوياتها دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات صحية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتى تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب فى تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

تفقد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عيادات القافلة، موضحاً أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى لعدد 1301حالة من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 86 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 90 حالة فى عيادة جراحة المخ والأعصاب و136 فى عيادة طب الأطفال، و191 بجراحة العظام، و124 بعيادة الأمراض الجلدية، و164 بأمراض الباطنة، و108 بعيادة جراحة المسالك البولية، و114 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و32 بعيادة الجراحة العامة، و56 بعيادة الأمراض الصدرية، و41 بالنفسية والعصبية، 204 بعيادة طب وجراحة العيون، و41 بعيادة القلب والأوعية الدموية، كما تم تحويل 86 حالة بواقع 21 جراحة المخ والاعصاب، 1 أطفال، 6 عظام، 6 جلدية، 3 باطنة، 6 المسالك البولية، 3 انف واذن وحنجرة، 8 جراحة عامة، 3 الصدر، 2 نفسية وعصبية، 3 قلب وأوعية دموية، 24 طب وجراحة عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 40 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.



قافلة طبية