اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 07:00 م
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جوتيريش يحذر من توجه العالم نحو "حرب أوسع" على خلفية الأزمة الأوكرانية

الإثنين، 06 فبراير 2023 06:36 م
جوتيريش يحذر من توجه العالم نحو "حرب أوسع" على خلفية الأزمة الأوكرانية أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، من أن يكون العالم متّجهاً نحو "حرب أوسع" على خلفية النزاع الأوكراني-الروسي.

ويأتي ذلك فيما أعرب عدد من الدول الغربية عن قلق من مخاطر تصعيد القتال الذي بدأ قبل نحو عام.وتحاول القوات الروسية مدعومة من مرتزقة مجموعة فاغنر منذ الصيف السيطرة على مدينة باخموت وقد سجّل فيها دمار هائل وخسائر عسكرية فادحة.
 
وحققت القوات الروسية  مكاسب صغيرة ميدانيا في الأسابيع الأخيرة بعدما استولت على مدينة سوليدار في شمال البلاد، ومن ثم على بلدة بلاغوداتني في الآونة الأخيرة.
 
 

 


روسيا

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

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