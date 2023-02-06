"تموين الإسكندرية": إصدار تراخيص لـ34 محلا للمشاركة بالأوكازيون الشتوى

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، انطلاق فعاليات الأوكازيون الشتوى وفقا للقرار الوزارى المنظم لهذا الشأن، حيث يستمر الأوكازيون لمدة شهر، حيث يسمح لكل محل للتقدم إلى إدارة التجارة الداخلية بالمديرية لاستخراج تصريح للاشتراك لمدة أسبوعين.

وأكدت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أنه تقدم حتى الآن 34 محلا متنوع النشاط لاستخراج تصاريح للاشتراك فى الاوكازيون، وعقد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، اجتماع موسع بقيادات المديرية ومدير عام التجارة الداخلية ومديرى الإدارات الفرعية وذلك لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق خلال تلك الفترة والتأكد من حقيقة التخفيضات المعلنة على السلع خلال فترة الاوكازيون حيث سيعرض مل محل مشارك فى الاوكازيون بعرض سعر قبل التخفيض وسعر بعد التخفيض والاعلان عن تصريح المشاركة فى فعاليات الاوكازيون وضرورة تطبيق العقوبات على المحلات التى تخالف ذلك حتى لا يكون الاوكازيون وهمى وذلك حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس

و من جانبه، صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، أن المحلات المشاركة فى الأوكازيون متعددة الأنشطة من ملابس وأجهزة كهربائية وادوات منزلية ومنتجات جلدية وغيرها، حيث يحقق الأوكازيون نشاط اقتصادى ورواج بالأسواق يستفيد بها المواطن وأصحاب الأنشطة.

ولقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 اعتبارا من اليوم الاإثنين ويستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.

وبدأت وزارة التموين ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية فى إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون الشتوى 2023 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.