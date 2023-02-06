تقارير: أمريكا تعتزم فرض رسوم بنسبة 200% على منتجات الألومنيوم الروسية

وكالات

تعتزم واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على منتجات الألومنيوم الروسية خلال الأسبوع الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول، إن هذه الخطوة محل دراسة منذ شهور، مضيفة أن الولايات المتحدة تستهدف هذا الإنتاج الروسي لأن موسكو تمارس إغراق بهذه السلعة للسوق الأمريكية وتضر بالشركات المحلية.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يعط حتى الآن موافقته الرسمية على فرض هذه الرسوم، في ظل مخاوف أمريكية من احتمالات تضرر الصناعات الأمريكية الأخرى من القرار، حيث يستخدم معدن الألومنيوم في الكثير من الصناعات بدءا من السيارات وحتى الصناعات الجوية.

يذكر أن فرض هذه الرسوم يعني عمليا وقف استيراد الألومنيوم من روسيا وهي ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم، وتمثل حوالي 10% من إجمالي واردات الولايات المتحدة منه.