اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 10:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعليم الجيزة: نتيجة الترم الأول للصف الثانى الثانوى متاحة الآن فى المدارس

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:30 ص
تعليم الجيزة: نتيجة الترم الأول للصف الثانى الثانوى متاحة الآن فى المدارس نتائج امتحانات صفوف النقل
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الراسي 2022-2023 لطلاب الصف الثاني الثانوي متاحة الآن في المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على درجات المواد من خلال كشوف النتائج المنشورة بالمدارس.

وكشفت المديرية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع المدارس سوف تعلن كشوف النتائج للطلاب بشكل موحد سواء الذين التزموا بدفع المصروفات أو الذين تأخروا فيها، لافتة إلى أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر تعليماته للمدارس بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المديرية، أن طلاب صفوف النقل بالثانوي العام يمكنهم التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، بعد إعلان نتائجهم، وذلك لمدة 15 يوما بالإدارات التعليمية، مشيرة أنه يتم تحصيل رسوم اطلاع 40 جنيها من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

فى المركز الأول (الدقي)، الثانى (الهرم)، الثالث (جنوب الجيزة)، الرابع (الوراق)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (6 أكتوبر)، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين)، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية)، السابع عشر (كرداسة)، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبو النمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.


نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الشهادة الاعدادية

تعليم الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

طلاب الشهادة الاعدادية

نتائج الامتحانات

الفصل الدراسي الاول

امتحانات نصف العام

صفوف النقل

المصروفات الدراسية

الثانوية العامة

الصف السادس الابتدائي

نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي

الجيزة

نتيجة اولى ثانوي

نتيجة طلاب اولى ثانوي في الجيزة

نتيجة طلاب تانية ثانوي في الجيزة

نتائج امتحانات 2023

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

التظلم على النتيجة

التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

تظلمات الشهادة الاعدادية

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

اجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023



الموضوعات المتعلقة

تعرف على موعد إعلان نتيجة صفوف النقل بالثانوية العامة فى بورسعيد

الأحد، 05 فبراير 2023 02:37 م

20 سؤالا وجوابا عن أسئلة وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

السبت، 04 فبراير 2023 12:00 م

امتحانات الثانوية العامة.. تسجيل الاستمارة مستمر حتى نهاية فبراير الجارى

السبت، 04 فبراير 2023 02:09 ص

التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول على "فيس بوك" غير صحيح

الجمعة، 03 فبراير 2023 06:55 م

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 فى مارس المقبل

الخميس، 02 فبراير 2023 09:08 م

وزير التعليم لـ"طلاب الثانوية العامة": سنوفر نماذج استرشادية للامتحانات ..فيديو

الخميس، 02 فبراير 2023 07:32 م

وزير التعليم: الاعتداد بإجابة البابل شيت فقط فى امتحانات الثانوية العامة 2023

الخميس، 02 فبراير 2023 12:06 م

وزير التعليم يعلن تعديل مواصفة امتحان الثانوية العامة لذوى الاحتياجات

الخميس، 02 فبراير 2023 11:52 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة