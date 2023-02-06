تعليم الجيزة: نتيجة الترم الأول للصف الثانى الثانوى متاحة الآن فى المدارس

كتبت - مرام محمد

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الراسي 2022-2023 لطلاب الصف الثاني الثانوي متاحة الآن في المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على درجات المواد من خلال كشوف النتائج المنشورة بالمدارس.

وكشفت المديرية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع المدارس سوف تعلن كشوف النتائج للطلاب بشكل موحد سواء الذين التزموا بدفع المصروفات أو الذين تأخروا فيها، لافتة إلى أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر تعليماته للمدارس بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المديرية، أن طلاب صفوف النقل بالثانوي العام يمكنهم التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، بعد إعلان نتائجهم، وذلك لمدة 15 يوما بالإدارات التعليمية، مشيرة أنه يتم تحصيل رسوم اطلاع 40 جنيها من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

فى المركز الأول (الدقي)، الثانى (الهرم)، الثالث (جنوب الجيزة)، الرابع (الوراق)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (6 أكتوبر)، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين)، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية)، السابع عشر (كرداسة)، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبو النمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.