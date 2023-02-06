اليوم السابع
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تعليم الجيزة تقرر إقامة دورى كرة قدم بين الإدارات التعليمية

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:56 م
تعليم الجيزة تقرر إقامة دورى كرة قدم بين الإدارات التعليمية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إقامة دورى كرة قدم بين الإدارات التعليمية لجميع المراحل (ابتدائى - إعدادى - ثانوى)، مؤكدا على أهمية ممارسة الأنشطة بأنواعها داخل المدارس والاهتمام بالمواهب الرياضية والفنية ودعمها وتشجيعها وتنميتها، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها، أن كل إدارة تتقدم بالدوري، بعدد ثلاث فرق (فريق لكل مرحلة) يمثلون الإدارة فى المسابقة، تحت إشراف توجيه عام التربية الرياضية مركزى وموجهى التربية الرياضية بالإدارات التعليمية.

وأشارت، إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول المباريات عن طريق التوجيه العام، وذلك خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2023.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قد كشفت عن فتح أبواب المدارس للطلبة لممارسة هواياتهم وأنشطتهم المفضلة خلال إجازة نصف العام، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وأكدت المديرية على أهمية الأنشطة الطلابية، مشيرة أنها تعد من أهم أساليب اكتشاف مهارات الطالب المختلفة منذ الصغر وشغل وقت فراغه بما يفيده وتنمية روح التعاون والمشاركة لديه.

ومن جانبها، طالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بوضع برنامج لتنظيم بعض الندوات التثقيفية والتى تهدف إلى محاربة الإرهاب الفكرى بكافة أشكاله ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب وبعضهم البعض أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين فى التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية.


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