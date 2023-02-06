تعرف على استعدادات محافظة بنى سويف لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

بنى سويف هانى فتحى

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف استعدادها النهائية لاستقبال الطلاب داخل المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل .



وشدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية والانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتطهير المدارس وتعقيمها والالتزام بالتدابير الوقائية .



وأشار المحافظ إلى أهيمة تنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها،بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية والتي تتضمن تسيير أوتوبيسات للمرور على المدارس بمشاركة مُوجًهي المواد وأعضاء التوجيه المالي والإداري،لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة،مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والتأكيد على الانتهاء من إعداد الجداول والإشراف اليومي إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب



من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، أن المديرية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء عطلة نصف العام ، مشيرا إلى عقده سلسلة اجتماعات مع قيادات المديرية ومديري الإدارات المركزية والإدارات التعليمية لمراجعة خطة استعدادات بدء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي ، مشيرا إلى أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية متصلة بغرف عمليات الإدارات التعليمية ، وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات وتوزيع قيادات ومديري عموم الإدارات المركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية التعليمية خاصة في الأيام الأولى من الدراسة بمختلف الإدارات التعليمية السبع



وأشار كيل الوزارة إلى تكليفاته للتوجيه الفني والإداري بالانتهاء من توزيع الانصبة والمهام على أعضاء هيئة التدريس مع الإلتزام بالاشراف اليومي من بداية اليوم الدراسي وحتى خروج الطلاب لتحقيق الانضباط والتأكيد على التزام جميع العاملين بالمواعيد الرسمية (حضوروانصراف) والتأكيد على توقيع المتابعين بدفتر الأمن لتحقيق الانضباط، بالإضافة إلى تكثيف المتابعة اليومية على المدارس ومتابعة موقف استلام الكتب وتذليل كافة العقبات إن وجدت وتطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل والتأكيد على ضرورة تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتنظيم المجموعات الدراسية، ومتابعة صيانة كافة الأعطال الموجودة بالمعامل ومخاطبة مركز التطوير بالاعطال، مع الاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والعمل على تعزيز قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن من خلال برامج الإذاعة المدرسية وكذلك التوعية بالمشروعات القومية.