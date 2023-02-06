تعرف على استعدادات جامعة المنيا لبدء الفصل الدراسى الثانى

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، فى تصريحات صحفيه، أنه تم التشديد على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023، والمقرر له أن يبدأ فى الثانى عشر من فبراير القادم، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة والعملية التعليمية، والتى تشمل الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية وتوزيع المحاضرات والأحمال التدريسية وتوفير كافة عناصر الجودة التى تطلبها العملية التعليمية، خلال الأسبوع الجارى كحد أقصى، وكذلك نشر المقررات الإلكترونية للكتاب الجامعى الإلكترونى على منصة الجامعة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة، والانتهاء من أعمال الصيانة للمبانى والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية والمدن الجامعية، والمدرجات والمعامل ومتابعة أعمال النظافة؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح منذ يومها الأول.

وكان مجلس جامعة المنيا وافق على صرف مكافأة مالية وقدرها ألف جنيه للعاملين بالجامعة، تقديراً لمجهوداتهم فى أعمال الامتحانات، والانتهاء من إعلان النتائج، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يقرها المجلس.

ووجه فرحات بتفعيل دور اللجان المشكلة بشأن دراسة الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون المشتركة بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات، لبحث آليات تفعيل هذه الاتفاقيات، وتحديد التزاماتها وإعادة التواصل مع الجهات والمنظمات المختلفة، بما يعود بالنفع على الباحثين وتحقيق معايير التميز للجامعة وتصنيفها الدولى.