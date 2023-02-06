تعرف على استعدادات جامعة الإسكندرية للفصل الدراسي الثانى.. اعرف التفاصيل

يأتى ذلك فى إطار توجيهات مجلس جامعة الإسكندرية، للاستعداد للفصل الدراسى الثانى بتجهيز كافة الجداول الدراسية مبكرًا والإعلان عنها من خلال موقع الكليات .

يذكر أن طالب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة ببدء الدراسة ب الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، والإنتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسي .