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تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:30 ص
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و832 شاحنة و44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 383 شاحنة و 22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 449 شاحنة و 22 سيارات. 
 
استقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث بوسيدون اكسبريس والحرية2 ودليلة بينما تغادر السفينة امل فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفن الثلاث بوسيدون اكسبريس والحرية 2 ودليلة.
 
كما تم تداول 2350 طن بضائع عامة ومتنوعة و185 شاحنة بميناء نويبع حيث يغادر الميناء اليوم السفينتين بريدج وايلة  بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكب بموانيها.
 
 
 



 

 


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