تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و832 شاحنة و44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 383 شاحنة و 22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 449 شاحنة و 22 سيارات.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث بوسيدون اكسبريس والحرية2 ودليلة بينما تغادر السفينة امل فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفن الثلاث بوسيدون اكسبريس والحرية 2 ودليلة.

كما تم تداول 2350 طن بضائع عامة ومتنوعة و185 شاحنة بميناء نويبع حيث يغادر الميناء اليوم السفينتين بريدج وايلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكب بموانيها.





