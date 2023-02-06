تحليق 22 رحلة بالون طائر على متنها 440 سائحا فى الأقصر.. صور

انطلقت فى سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أكثر من 22 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 440 سائح من حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر الطقس الشتوى الدافئ صباحاً، والتحليق فى رحلة المغامرة الأولى فى مصر فوق المعابد والمقابر الفرعونية والطبيعة الساحرة وشريط نهر النيل.

وأكدت شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه حلقت فى السماء اليوم الإثنين، أكثر من 22 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 440 سائح من حول العالم، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وتطلق جميع الشركات العاملة فى البالون رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وتشهد الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات تلتزم بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ومن الجدير بالذكر أنه تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الانتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.