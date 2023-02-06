بوينج: لدينا خطة لتطوير التعاون مع الشركاء داخل أفريقيا والشرق الأوسط

كتب محمود عبد الغني

قال ديفيد مكانة، المدير العام للتسويق لخدمات المبيعات لشركة بوينج العالمية، إن الشركة لديها خطة من أجل تطوير التعاون مع الشركاء داخل القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة.

وقال مدير التسويق لخدمات المبيعات بشركة بوينج العالمية، خلال كلمته بمؤتمر MRO AFRICA المنعقد في القاهرة، اليوم الاثنين، أن هناك الكثير من الشركات التي تساهم بشكل أو آخر في دفع عجلة السوق العالمي، مشيرا إلى أن بوينج تحاول تحقيق أعلى معدلات بما يخدم تطوير الأسطول العالمي، موضحا أن السوق ربما يصل إلى 6 مليارات دولار من أجل تطوير الأسطول العالمي للطيران داخل القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية تحتاج أيضا المضي قدما نحو سوق التدريب الرقمي، مشيرا إلى أنه وفقا للتقديرات العالمية، فإن التدريب الرقمي بالسوق الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط يحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار.

وتابع: لدينا خطة من أجل تطوير التعاون، نحن نسعى دوما لتطوير أدائنا، نحن نحاول أن نحقق افضل استراتيجية خلال عام 2023.