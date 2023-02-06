بابا الفاتيكان يعرب عن حزنه العميق بسبب الزلزال الذى ضرب تركيا وسوريا

وكالات

أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن حزنه العميق بسبب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

ومن جانبها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا 8 آلاف 533 مصابا وانهيار ألفين و834 مبنى.