اليوم السابع: الرئيس يؤكد تضامن مصر مع سوريا وتركيا لمواجهة آثار الزلزال

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الكرواتى بقصر الاتحادية.

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مباحثات مصرية - كرواتية ومؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية.. تعزيز العلاقات الاستثمارية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لتغليب الحوار فى الأزمة الروسية الأوكرانية وتفعيل كل السبل المؤدية إلى حل سلمى





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7 مشاهد تلخص قصة معرض القاهرة الدولى للكتاب.. المصريون والأجانب يقضون 12 يوما فى قلب الإبداع.. وأرقام حضور قياسية



جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية فى تصنيف ويبومتريكس الإسبانى 2023.. «الخشت»: التصنيف الإسبانى يكشف عن زيادة معدل الاستشهاد العالمى بأبحاث القاهرة





السيدة انتصار السيسى: ناقشت مع السيدة الأولى لكرواتيا ملفات الحماية الاجتماعية



رئيس كرواتيا فى مؤتمر صحفى: مصر بلد عظيم وساحر.. وأشكر الرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال وأدعوه لزيارة كرواتيا فى أقرب وقت.. ونتضامن مع القاهرة فى مواجهة كل التحديات



