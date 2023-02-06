اليمن وألمانيا بيحثان القضايا الخدمية والتنموية والخطط المستقبلية

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بحث وزير الدولة اليمني محافظ عدن أحمد لملس، اليوم الأحد ، مع وكيل وزارة الخارجية الألماني فيليب مارسيلا، عددا من القضايا الخدمية والتنموية والخطط المستقبلية.



وأكد الوزير - وفقا لقناة اليمن الفضائية - حرص البلاد على فتح آفاق التعاون مع الجانب الألماني، في عدد من الجوانب وفي مقدمتها تطوير الموانئ والاستثمار في المناطق الصناعية ، مشيرا إلى أهم التحديات والصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية، وفي مقدمتها مشكلة النزوح الداخلي ، وخطط معالجتها لمواجهة تلك الإشكاليات.



من جانبه ، أشار وكيل وزارة الخارجية الألمانية إلى المجالات التي يمكن دعمها خلال المرحلة المستقبلية، مؤكدا أن الاستقرار الأمني هو شرط من شروط إحداث وتحقيق التنمية في أي منطقة في العالم.



وتطرق اللقاء إلى الموقع الاستراتيجي لعدن، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإرهاب والقرصنة البحرية، وكذلك الهجرة غير الشرعية، والوضع العام للبلاد وعدن على وجه الخصوص والجهود المبذولة في إطار السلام ، والآثار التي سببها عدم تصدير النفط الخام على البنك المركزي و الحياة المعيشية.