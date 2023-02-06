اليوم السابع
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المرور تحرر 72 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:49 ص
المرور تحرر 72 ألف مخالفة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (72208) مخالفة مرورية متنوعة بينها (13983) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (307) مخالفات سير بدون تراخيص، ودراجة نارية مخالفة، و(26) مخالفة موقف عشوائى، و(47) مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور

حملة مرورية

مخالفة مرورية

أخبار المرور



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