اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكويت ترسل طائرة خاصة لسوريا وتركيا لإجلاء رعاياها إثر الزلزال المدمر

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:07 م
الكويت ترسل طائرة خاصة لسوريا وتركيا لإجلاء رعاياها إثر الزلزال المدمر الكويت - أرشيفية
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أكد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي أن القيادة السياسية الكويتية وجهت بإرسال طائرة خاصة لإجلاء رعاياها من المناطق التي تعرضت للزلزال المدمر في سوريا وتركيا .


وقالت الخارجية الكويتية -في بيان لها اليوم الإثنين إن الشيخ سالم الصباح قدم خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين، مشيرا إلى تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط الجمهورية العربية السورية وجنوب الجمهورية التركية، والذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين، وإصابة الكثير من الأشخاص، وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية .


وأضاف أن وزارة الخارجية الكويتية وعبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول، تتابع بشكل مباشر أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق المتضررة، وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.


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