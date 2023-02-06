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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم صوم يونان لمدة 3 أيام

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم صوم يونان لمدة 3 أيام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين، صوم يونان، حيث يصوم الأقباط صوما انقطاعيا لمدة 3 أيام، وذلك تشبها بالنبى يونان. 
 
ويعتبر صوم يونان من حكم أصوام المرتبة الأولى، فيصام انقطاعيًا طوال الثلاث أيام إلى ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك والمأكولات الحيوانية، مثله فى ذلك مثل الصوم الأربعينى، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، ويأتى هذا الصوم قبل صوم القيامة بـ15 يومًا. 
 
ويقول الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن صوم يونان مدته 3 أيام، ويسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشريومًا، ويعرف فطر صوم يونان بـ (فصح يونان) وهو اصطلاح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذى يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) ممايدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة السيد المسيح. 
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم يونان

عيد القيامه المجيد



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