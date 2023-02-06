الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم صوم يونان لمدة 3 أيام

كتب ـ محمد الأحمدى

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين، صوم يونان ، حيث يصوم الأقباط صوما انقطاعيا لمدة 3 أيام، وذلك تشبها بالنبى يونان.

ويعتبر صوم يونان من حكم أصوام المرتبة الأولى، فيصام انقطاعيًا طوال الثلاث أيام إلى ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك والمأكولات الحيوانية، مثله فى ذلك مثل الصوم الأربعينى، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، ويأتى هذا الصوم قبل صوم القيامة بـ15 يومًا.