"القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية فى محافظة المنوفية.. التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل بأحد شركات الصباغة والنسيج – المنطقة الصناعية – السادات ، وفيما يلى الوظائف المطلوبة:



وظائف خالية فى المنوفية مهندسين وفنيين بشركة غزل ونسيج: -1 مهندس نسيج

-1 مهندس إنتاج

-1 مهندس كهرباء الشروط -المؤهل: عالي

-الخبرة 3 : 5 سنوات

-1 فني كهرباء

-1 فني ميكانيكا

-3 فني صيانة

-2 فني نسيج الشروط -لا يشترط الخبرة

-الخبرة: 1 – 3 سنوات

-الراتب: حسب المقابلة

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.