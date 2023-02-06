القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب بمحافظة الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة، من بينها محافظة الإسماعيلية لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في محافظة الإسماعيلية:

فرص عمل بأحد الشركات الخاصة بالمنطقة الحرة

الوظائف المطلوبة

-20 عامل ليزر

-20 عامل مغسلة

الشروط

-جميع المؤهلات

-السن 18 : 45 سنة

-الراتب 2500 :2750 جنيه

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.