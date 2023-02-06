القوى العاملة: برنامج تدريبى لبناء قدرات كوادر الوزارة ومديرياتها بسوهاج

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، بدء المرحلة الثانية من برنامج بناء قدرات كوادر وزارة القوى العاملة في المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP"، من خلال تنظيم ورشة عمل تدريبية بمحافظة سوهاج، لعدد 61 من كوادر الوزارة.

ويستهدف البرنامج خلال المرحلة الثانية 4 محافظات، وهى: (أسيوط وسوهاج والمنيا وأسوان)، بحيث يتضمن التدريب على عدد من الموضوعات الهامة من أبرزها تصميم الاستبيانات وتجميع البيانات بواسطة برنامج Kobo ToolBox، التحليل الإحصائي وتدقيق وتحليل بيانات الاستبيان باستخدام برنامج الـExcel للمؤشرات المستهدفة والمعادلات المستخدمة من رصد سوق العمل، إعداد التقارير والنشرات الاحصائية باستخدام برنامج الـ .Power BI

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل في سياق الاتفاقية الاطارية الموقعة بين الطرفين والتي تهدف إلى مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا وتحسين فرص العمل ﻣﻦ ﺧﻼل برامج ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات الحديثة، وكذلك العمل على تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات لتسهيل التخطيط وعملية اتخاذ القرار من خلال آليات وأنظمة متطورة تتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وأشار حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إلى أن التدريبات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي تستهدف الشباب من الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة من أجل العمل على توفير الأدلة اللازمة لمتخذي القرار لرسم سياسات التخطيط المستقبلي للقوى العاملة (التدريب والتشغيل وريادة الأعمال) وتعزيز وصول الشباب لفرص عمل لائقة والتنبؤ بفرص العمل المستقبلية، منوهاً الى جهود الحكومة المصرية بالتعاون مع البرنامج في بناء ودعم قدرات العاملين في وزارة القوى العاملة او على مستوى مديريات ومكاتب العمل بالمحافظات في جمع وتحليل وعرض البيانات على مستوى الجمهورية لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير مخرجات المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل".

وتأتي المرحلة الثانية استكمالًا لما بدأته الوزارة والبرنامج خلال المرحلة الأولى من برنامج بناء القدرات للكوادر العاملة بالمنصة والتي تم تنفيذها من قبل برنامج الاغذية العالمي، وتستهدف المرحلة الثانية تطوير قدرات العاملين بالمنصة والتوسع في محافظات صعيد مصر، من خلال تنفيذ تدريبات متخصصة عن الآليات الحديثة لجمع وتحليل بيانات سوق العمل بالتركيز على الوظائف المستقبلية في مجالي التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، من أجل توفير البيانات اللازمة وتحسين طرق جمع البيانات على المستوى الإقليمي لجانبي العرض والطلب لسوق العمل المصري.

وتمثلت أهم مخرجات المرحلة الاولى من البرنامج فى محافظات "الأقصر وبني سويف والفيوم وقنا" فى رفع معدل أداء وكفاءة العاملين بالمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل في المحافظات المستهدفة بنسبة 40% طبقاً لمعايير معدل الأداء في أخر دراسة سوق عمل تم تنفيذها الربع الثالث من 2022.

وكانت أبرز نتائج المرحلة الأولى رفع قدرات 23 كادر على استخدام الـKobo Toolboxفي جمع البيانات والـExcel والـPower PI في تحليل وعرض البيانات لدراسات سوق العمل الدورية المنفذة من قبل المنصة، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي للإدارة المركزية لإحصاءات العمل بالديوان العام ومكاتب العمل والمديريات بالمحافظات من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التابلت اللوحية والطابعات والشاشات الذكية. بالإضافة إلي نجاح ربط وعرض بيانات ومؤشرات دراسات سوق العمل وتوزيعاتها على محافظات الجمهورية من خلال لوحات مؤشرات الأداء بالبوابة الجيومكانية للوزارة والتي تم انشاؤها بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي.