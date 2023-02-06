العراق: قرارات البنك المركزي تأتي ضمن عملية الإصلاح المالي والمصرفي

وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تأتي ضمن عملية الإصلاح المالي والمصرفي.

وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مساء اليوم في مكتب حيدر العبادي بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتم التداول بتطورات المشهد السياسي والأمني، بالإضافة إلى مناقشة ملف الموازنة الاتحادية التي يعتزم محلس الوزراء تقديمها الى مجلس النواب لإقرارها".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء قدم شرحا مفصلا عن الآليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى الحوارات التي أجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي الأمريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك المركزي العراقي ، مشيرا الى ان المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تأتي ضمن عملية الاصلاح المالي والمصرفي".

على جانب آخر ناقش المجتمعون، بحسب البيان، الاجراءات الحكومية لتقليل تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة ، فضلا عن الزيارة المرتقبة لوفد العراق الى واشنطن برئاسة وزير الخارجية استكمالا لاجتماعات اسطنبول .