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"الطوارئ الروسية": مستعدون لإرسال طائرتين محملتين برجال الإنقاذ إلى تركيا

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:32 ص
"الطوارئ الروسية": مستعدون لإرسال طائرتين محملتين برجال الإنقاذ إلى تركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين، استعدادها لإرسال طائرتين محملتين برجال الإنقاذ إلى تركيا؛ للمساهمة في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

 

وذكرت الطوارئ الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إننا على استعداد لإرسال طائرتين مجهزتين للتوجه إلى تركيا لتقديم المساعدة لها عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد".

 

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي البلاد، والذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر إلى ما لا يقل عن 284 قتيلا وإصابة 2323 آخرين.

 


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