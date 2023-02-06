الصين تقدم احتجاجات رسمية للولايات المتحدة إزاء تحركها لإسقاط المنطاد غير المأهول

وحث نائب وزير الخارجية الصيني -وفقا لشبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - الولايات المتحدة على عدم تصعيد الموقف وزيادة التوتر بعد أن أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا كان يستخدم لأغراض الأرصاد الجوية.

ونقلت الشبكة عن شيه فنج قوله: "إن بلاده تعارض وتحتج بشدة على الخطوة الأمريكية، وتتابع عن كثب تطورات الوضع وتحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على ذلك".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت أمس أن طائرة مقاتلة أمريكية، بناءً على أمر من الرئيس جو بايدن، قد أسقطت منطادا صينيًا قبالة ساحل ساوث كارولينا أمس الأول.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد، في وقت سابق من أمس الأول، أن الولايات المتحدة ستتولى أمر المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأمريكي، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأدى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، فيما أقرت بكين بأن المنطاد تابع لها، لكنها أكدت أنه "آلية مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الآلية انحرفت عن مسارها، معربا عن أسف بلاده لهذا الانتهاك غير المتعمد للمجال الجوي الأمريكي.