الصحة: تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3 ملايين مواطن بمستشفيات الحميات فى 2022

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لــ 3 ملايين و68 ألفا و801 مواطن، وإجراء 52 ألفا و715 أشعة مقطعية بمستشفيات الحميات، على مستوى الجمهورية، خلال العام الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الكشف على 6 آلاف و368 حالة بمناظير الجهاز الهضمي، كما تم تقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ 14 ألفا و404 حالات، مشيراً إلى الكشف على 1833 حالة، باستخدام تقنية الكشف «عن بعد» بمستشفيات حميات حلوان، والمحلة الكبرى، والزقازيق، ومنوف، ودسوق، والإسماعيلية، وقنا، والغردقة.

وأشار «عبدالغفار» إلى توفير 171 سرير رعاية لزيادة الطاقة الاستيعابية في مستشفيات حميات دمنهور، والزقازيق، وزفتي، وطنطا، والمحلة الكبرى، وبنها، وطوخ، وأشمون، والتل الكبير، وقنا، والمنيا، والأقصر، والغردقة، والبلينا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه تم تزويد مستشفيات الحميات بـ11 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، و19 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الإيكو لأقسام الرعاية، وأجهزة الصدمات الكهربائية، ورسم القلب، وفصل البلازما، والمونيتور، وأجهزة لتحليل صورة الدم، بجانب عددا من المناظير بمختلف أنواعها.