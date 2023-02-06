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الصحة العالمية: الأرقام الأولية عن ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا سترتفع كثيرا

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:15 م
الصحة العالمية: الأرقام الأولية عن ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا سترتفع كثيرا زلزال
كتب أحمد عرفة

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأرقام الأولية عن ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا سترتفع بشكل كبير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هزات أرضية جديدة ضربت عددًا من الدول المجاورة لتركيا، عقب الزلزال المدمّر، الذي وقع فجر اليوم الإثنين.

 

وأفاد مراسلو «القاهرة الإخبارية» عبر عدد من المدن المختلفة المجاورة لتركيا، بأنّ هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان الموصل وأربيل ودهوك، كما تأثرت بغداد بموجات الهزة الأرضية الثانية التي ضربت تركيا، كما شعر سكان «لبنان» بهزة ارتدادية إضافية.

 

وقال مراسلو «القاهرة الإخبارية»، إنّ هزة أرضية ضربت دمشق واللاذقية وعددًا من المحافظات، كما شعرت تركيا بهزة جديدة في ديار بكر وأورفا وأضنا ومالاطيا وأنقرة، فيما وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الزلزال الذي شهدته البلاد فجر اليوم، يعد أكبر كارثة منذ 1939 ووجه جميع فرق الإنقاذ لمساندة الشعب.

 

 


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