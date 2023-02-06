اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 09:23 م
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السيطرة على حريق محدود بمخلفات وهيش بمنطقة ملاصقة لمنطقة أتريب الأثرية ببنها

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:11 م
السيطرة على حريق محدود بمخلفات وهيش بمنطقة ملاصقة لمنطقة أتريب الأثرية ببنها حريق - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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كشفت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، أن حريق مخلفات بمنطقة ملاصقة لمنطقة أتريب الأثرية كانت مجرد حريق بكمية من الهيش والمخلفات التى ألقاها السكان بالمنطقة، مشيرة إلى أن الأهالى سيطروا عليها قبل وصول القوات، التى بدأت فى أعمال التبريد على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بكمية من الهيش والمخلفات بمنطقة ملاصقة لمنطقة أتريب الأثرية دائرة قسم شرطة ثان بنها.

 

على الفور انتقل رجال المدنية لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الأهالى، وانتهت القوات من أعمال التبريد بموقع الحريق منعا لإعادة نشوبها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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