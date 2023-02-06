السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى الدقى والطالبية دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع محمد أبو العطا المتفرع من شارع فيصل بمنطقة الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.