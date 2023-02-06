السفير إبراهيم الشويمى: علاقة مصر والسعودية قوية وضمانة لتحقيق التوازن

بيشوى رمزى

اعتبر مساعد وزير الخارجية السابق، السفير إبراهيم الشويمي أن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية "أبدية"، موضحا أن قوة العلاقة تبقى دليلا دامغا على الإدراك المتبادل بأهمية كل منهما للأخر، فى ظل أزمات متواترة تعصف بالعالم فى المرحلة الراهنة.

وأشار الشويمي، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية العلاقة بين البلدين لتحقيق الاستقرار الإقليمي فى المرحلة الراهنة، فى ظل حالة من عدم الاستقرار تتراوح بين سوريا والعراق واليمن، وغيرها من الدول العربية، سواء بسبب التهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية أو لأسباب أخرى، كالجفاف فى الصومال، وبالتالي يبقى الاحتفاظ بقوة الدولتين، من شأنه تحقيق حالة من التوازن سواء فى المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الشيمي، أن ثمة حالة من التوافق بين مصر والسعودية، حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو ما ساهم فى استعادة قدر كبير من الاستقرار فى العديد من دول المنطقة بعد سنوات الفوضى فى العقد الماضي.