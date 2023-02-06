اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تعلن عن مشروع رقمنة سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال رمضان

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:35 م
السعودية تعلن عن مشروع رقمنة سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال رمضان الكعبة المشرفة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم المكي الشريف، هذا العام من خلال رقمنة سفر إفطار رمضان المبارك داخل المسجد الحرام، لمواكبة التحول الرقمي، والحرص على تقديم وجبات الإفطار بشكل آمن وصحي، وتذليل الصعوبات التي تُواجه مقدمي الخدمة، وإطلاق مبادرات بين الرئاسة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الخيرية، وآلية حفظ فائض الطعام، وتوطين الفرق العاملة في تقديم الخدمة.


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية تأتي هذه التطورات بمتابعة وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.


السعودية

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الحرم المكي

المملكة العربية السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة