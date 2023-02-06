السجن 7 سنوات لطالب بتهمة الاتجار فى الحشيش بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي ، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، طالبا بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى فبراير 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم كارلوس. ف، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها، وحيازة آلة حادة.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 6349 لسنة 2022، جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.



وكانت قد أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، أوراقه تاجر مواشي إلى المفتي، بتهمة التخلص من زوجته وابن عمه، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى فبراير الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حريجي.ا، 34 عاما، تاجر مواشي، تهمة قتل زوجته آية.ا، ربة منزل، عمدا مع، بعد أن استدرجها لغرفة النوم، وخنقها بشال، حتى فارقت الحياة، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، وتهمة قتل عاطف.ع، عمدا مع سبق الاصرار، بعد أن أطلق عليه النيران، قاصدا قتله، كما وجهت له تهمة حيازة بندقية آلية سريعة الطلقات، و 100 طلقة نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 7057 لسنة 2022 جنح مركز شرطة ابوتشت، والمقيدة برقم 1045 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.