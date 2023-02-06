السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سلاح نارى بالشروق

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة سلاح ناري من داخل سيارة بمدينة الشروق، بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وخالد شكري عثمان، ومعتصم أحمد برديس، وأمانة سر شريف محمد علي.

وجاء في أوراق القضية رقم 1116 لسنة 2022 الشروق، أن المتهمين أحرزوا سلاحًا ناريا مششخن "مسدس سريع الطلقات"، دون أن يكون مخصصًا لهم بذلك، كما أحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح آنف البيان بدون ترخيص.

كما أسندت النيابة للمتهمين الأول والثالث، أنهما سرقا المنقولات "حقيبة بداخلها السلاح الناري محل الاتهام الأول"، والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلًا من داخل سيارته على النحو المبين بالأوراق، وأخفى المتهم الثالث السلاح الناري المتحصل من جريمة السرقة مع علمه بذلك.