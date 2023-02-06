الرئيس السيسي يعزى شعبى سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال: مستعدون لتقديم المساعدة

إبراهيم حسان

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تعازيه للشعبين السوري والتركي فى ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق بالدولتين وخلف ضحايا عديدة، قائلا: "أُعرب عن خالص التعازي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر الضحايا هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط".

أضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكرواتي، بقصر الاتحادية: "أؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال.. خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله سرعة شفاء المصابين".