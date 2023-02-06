الرئيس السيسي: كرواتيا تدعم مصر فى قضايا محورية مثل سد النهضة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع الرئيس الكرواتي شهدت الإعراب عن التقدير للجانب الكرواتي في ضوء مواقفه السياسية الداعمة لقضايا محورية يأتي في مقدمتها ملف سد النهضة، فضلا عن الإشادة بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر في المحافل الدولية خاصة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش بقصر الاتحادية: "تم التوافق خلال المباحثات حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وأكدنا على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين الذي لا يناسب حاليا مع مستوي العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.. والتي نتطلع إلى تطويرها خاصة أن كرواتيا أصبحت أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي.. الأمر الذي يمكن من خلال زيادة التبادل التجاري من جانب وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا".

وتابع الرئيس السيسي: "تم خلال اللقاء مع الرئيس الكرواتي إلى التنويه إلى التقدم المحلوظ الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الطاقة مواردها مثل اكتشاف الغاز في منطقة شرق المتوسط أو إنشاء منظمة منتدي غاز شرق المتوسط ومقرها في مصر.. أو السعي الجاد نحو توطين صناعية الهيدروجين الأخضر والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنشاء محطات طاقة عملاقة ببعض المناطق مثل منطقة جبل الزيت".