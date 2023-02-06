الرئيس السيسي: دعوة الجانب الكرواتى لإنشاء مناطق صناعية فى مصر

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع الرئيس الكرواتي ناقشت سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر، في هذا المجال.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش بقصر الاتحادية: "تم عرض مجمل جهود الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وإصدار رخصة الاستثمار الذهبية، وفي هذا الإطار، تمت دعوة الجانب الكرواتي، إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر للاستفادة مما تتمتع به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية بما يسهل نفاذ المنتجات الكرواتية إلى أسواق هذه الدول بميزة تنافسية.

وتابع الرئيس السيسي: "تطرقت مباحثاتنا أيضًا، إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك سواء على صعيد منطقة الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، كما تم التباحث في عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا، مع التركيز على الأزمات الدولية الراهنة، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم استعراض الجهود المصرية ذات الصلة، مع التنويه إلى أهمية تكثيف التعاون بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية، لدعم الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد".

وقال الرئيس السيسي في نهاية كلمته: "أرحب بالرئيس زوران ميلانوفيتش في زيارته إلى مصر متمنيًا له زيارة ناجحة وموفقة، وإقامة سعيدة على أرض مصر، ومقاصدها السياحية المتميزة.