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الدفاع الروسية: لا يوجد أى ضرر بالمرافق العسكرية الروسية بسوريا جراء الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:56 ص
الدفاع الروسية: لا يوجد أى ضرر بالمرافق العسكرية الروسية بسوريا جراء الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كافة الخدمات التابعة لها على أراضي الجمهورية العربية السورية تسير على نحو طبيعي، ولا يوجد أي أضرار بالمرافق العسكرية الروسية العاملة هناك من جراء الزلزال. 

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين" إن القوات الروسية تعمل بشكل طبيعي وأفرادها يؤدون مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، ولا يوجد أي تدمير أو أضرار بالمنشآت العسكرية الروسية جراء الزلزال".

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة قد ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا فجر اليوم، موقعا مئات القتلى وآلاف المصابين ودمارا في البنية التحتية، كما طالت ارتدادات الزلزال منطقة شرق المتوسط لتصل إلى سواحل إيطاليا.

 


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