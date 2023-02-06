اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع التركية: إقامة ممر جوى لنقل فرق الإنقاذ إلى منطقة الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 01:07 م
الدفاع التركية: إقامة ممر جوى لنقل فرق الإنقاذ إلى منطقة الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، إقامة ممر جوي؛ لتمكين فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى المنطقة المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وخلف مئات القتلى والمصابين.

ونقل تليفزيون (إيه نيوز) التركي عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار قوله: "قمنا بتعبئة طائراتنا لإرسال فرق طبية وفرق بحث وإنقاذ إلى منطقة الزلزال".

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا، إلى 912 قتيلاً و5385 جريحاً على الأقل، وفقاً لبيانات نشرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى انهيار 2818 مبنى، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى، في الوقت الذي سقط فيه مئات القتلى في سوريا المجاورة.

 


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