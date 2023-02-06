الداخلية تقتحم مملكة الكيف وتضبط نصف طن هيروين.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو جهود الداخلية في ملاحقة أباطرة الكيف، حيث نجحت فى ضبط 9615 قضية إتجار فى المواد المخدرة بإجمالى 10911 متهما، حيث ضبطت 8763,235 كيلو بانجو، و 6501,990 كيلو حشيش، و648,565 كيلو هيروين.

وأسفرت الجهود خلال شهر، فى ضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت 337,236 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 155,726 كيلو ، و15,898 كيلو أفيون، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1,455 كيلو، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 107 جرام.

ولاحقت الداخلية الأقراص المخدرة، ونجحت في ضبط "275907 قرص – 7500 أمبول ، و7 كيلو جرام "مؤثرة" و"59544 قرص – 2573 أمبول لعقار الترامادول"، و6500 قرص مخدر لعقار إكستاسى، و"6699 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 12,176 كيلو جرام لذات المخدر"، وكمية من مخدر ماكستون فورت بلغت 23 سم3.

وضبطت الداخلية 6 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة 160 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 26 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 636 مليون جنيه تقريباً.