اليوم السابع
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الداخلية تضبط 54 قطعة سلاح و318 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:10 م
الداخلية تضبط 54 قطعة سلاح و318 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (54) قطعة سلاح نارى، و(318) قضية مخدرات وتنفيذ (44108) أحكام قضائية متنوعة.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 22 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2564) حكم قضائى متنوع وضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

سلاح نارى

مخدرات

أخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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