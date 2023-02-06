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الداخلية تضبط أطنان شاورما و "فراخ" مجهولة المصدر بمطعم فى حلوان

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:57 م
الداخلية تضبط أطنان شاورما و "فراخ" مجهولة المصدر بمطعم فى حلوان لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن أحد مطاعم الوجبات الجاهزة بالقاهرة لحيازته كميات من الخامات مجهولة المصدر، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية.
 
ضبطت أجهزة الأمن (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة – كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) ، وبحوزته (1265 كيلو دجاج – 75 كيلو جرام مقطعات "شاورما" – 200 كيلو جرام أرز– 54 كيلو جرام "زيت طعام ") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
 

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