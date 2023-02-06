الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود فى أحد نوادى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الإثنين، على حريق محدود فى أحد نوادى المحافظة، بنطاق حى الزهور، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق محدود، فانتقلت سيارة إطفاء ورجال الحماية المدنية إلى المكان، ونجحوا فى السيطرة على الحريق وإخماده خلال دقائق معدودة قبل وصول ألسنة اللهب إلى باقى أجزاء النادي، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحرى حول ملابسات وأسباب الحريق.

حريق عقار تراثى

وفى سياق آخر، اندلع حريق فى عقار تراثي، بنطاق حى المناخ فى محافظة بورسعيد، ولم ينتج عنه أية إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور، توجه الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، على رأس عدد من قيادات الحى من مديرى الإدارات الهندسية والكهرباء، للمتابعة الميدانية بموقع حريق العقار التراثى الكائن بحارة ماهر وشارع محمد فريد "كسري" .

ويتكون العقار من 3 طوابق خشبية وخالى من السكان، وتبين بعد فحص الإدارة الهندسية، أن العقار مسجل تراث تحت رقم 1059 فئة (ج)، وكان قد أصدر له قرار بالإزالة لسطح الأرض قبل تسجيله كتراث معماري.

ووضعت قوات مديرية أمن بورسعيد بالتنسيق والتعاون مع الحي، كردوناً أمنياً حول العقار، وتجرى الآن التحريات لمعرفة سبب الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد، على حريق عقار خشبى قديم نطاق حى المناخ .

وتلقت إدارة الحماية المدنية، بلاغًا باندلاع حريق فى عقار خشبى قديم بشارع كسرى نطاق حى العرب، فانتقلت 5 سيارات إطفاء لمكان البلاغ للسيطرة على الحريق.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وجرى السيطرة على الحريق، وتجرى الآن أعمال التبريد عن طريق سيارات الإطفاء لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

حُرر محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحرى حول ملابسات وأسباب الحريق، والأضرار الناتجة عنه.

وكشف مصدر طبى فى محافظة بورسعيد، أنه لم تستقبل مستشفيات بورسعيد حتى الآن أية مصابين اثر هذا الحريق .



جانب من الحريق