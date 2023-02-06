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التعليم: 10 آلاف طالب وطالبة نسبة المشاركة اليومية فى أنشطة معرض الكتاب

الإثنين، 06 فبراير 2023 05:05 م
التعليم: 10 آلاف طالب وطالبة نسبة المشاركة اليومية فى أنشطة معرض الكتاب معرض القاهرة الدولى للكتاب
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم رحلات لطلاب المدارس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية، نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة مشاركات يومية لطلاب المدارس من مختلف محافظات الجمهورية بالمعرض طوال فترة انعقاده، سواء من خلال الرحلات أو المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية لتصل نسبة المشاركة اليومية من طلاب المدارس إلى 10 آلاف طالب وطالبة.

وتستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في هذا الإطار، المشاركات المختلفة لطلاب المدارس من عدة محافظات طوال فترة انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يختتم فعالياته اليوم، حيث نظمت الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية العديد من العروض الرياضية والفقرات الإرشادية وعروض الكاراتيه والجمباز، فضًلا عن المشاركة في تقديم العديد من الأغاني والفقرات الفنية ومن بينها (في الكتب قرينا، هيا نحافظ على بيئتنا، أحلي اسم في الوجود)، إلى جانب تقديم عروض عن قضية المناخ، ومبادرة "اتحضر للأخضر"، كما قدم الطلاب المشاركين 4 أوبريت وطني، بالإضافة لتقديم ٤ مسرحيات عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الكره الأرضية، وكيفية الحفاظ على الأشجار والبيئة، كما قدم الطلاب المشاركون 16 عرض رياضي خلال فترة انعقاد المعرض.

وشارك فى هذه العروض طلاب من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط.

كما نظمت الإدارة العامة للمكتبات مسابقة نجوم المكتبة خلال المعرض، فضًلا عن مشاركة طلاب من محافظات القاهرة، والغربية، وكفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والإسماعيلية، والوادي الجديد، والجيزة، ومطروح، وبنى سويف، في بعض اللقاءات الثقافية الخاصة بالمشروع الوطني للقراءة ومشاهدة العروض الفنية والثقافية.

وبالتوازي، نظمت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية عددًا من الرحلات المدرسية للمعرض على مستوى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية الغربية، وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمعلومات العلمية والأدبية والثقافية.


التربية والتعليم

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أنشطة طلاب المدارس بالمعرض الدولي للكتاب

اخبار مصر



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