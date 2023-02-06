اليوم السابع
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التجديد عاما للسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:36 م
التجديد عاما للسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق السيد عطا لرئيس قطاع التعليم العالى بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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علم "اليوم السابع" أنه صدر قرارا بالتجديد عاما للسيد عطا لرئيس قطاع التعليم العالى بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق .

جدير بالذكر أن السيد عطا شغل منصب رئيس قطاع التعليم العالى بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، ويأتى قرار التجديد نظرا لما يتمتع به من خبرات واسعة وكبيرة فى ملف التعليم العالى وأعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة حيث استطاع السيد عطا النهوض بمنظومة التنسيق والتحول إلى التنسيق الالكترونى بدلا من الورقى.

كما يتولى السيد عطا ملف مواجهة الكيانات الوهمية فى وزارة التعليم العالى من خلال لجان الضبطية القضائية واستطاع الفترة الماضية من ملاحقة الكيانات الوهمية على مستوى كافة المحافظات وتمكنت اللجان من غلق ما يزيد عن 370 كيانا تعليميا وهميا لإيهام الطلاب منحهم شهادات معتمدة على عكس الحقيقة.

وكان سيد عطا، أكد أن المراكز والكيانات التعليمية الوهمية تختار أسماء رنانة لاستقطاب الطالب المقبلين على التعليم الجامعي، موضحا أن الدولة المصرية توفر جميع أنواع التعليم بجامعات حكومية وخاصة وفروع جامعات أجنبية.

وأشار سيد عطا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أنهم يرصدون هذه الكيانات ولجان الضبطية القضائية داهمت أكثر من 350 كيان تعليمي وهمي خلال السنوات الاخيرة، مؤكدا أن وزير التعليم العالي يأخذ قرارات فورية حيال هذه الكيانات أولها اغلاق الكيان فورا وابلاغ المحافظ الواقعة في محافظته.

واستكمل: "معظم الطلبة في هذه الكيانات بيبقى لهم ترشيح جامعي وبيسيبوا أماكنهم وبيروحوا لهذه الكيانات الوهمية اللي بتجذبهم تخت مسمى دورات وهمية، ويحق للطلاب في هذه الأماكن الوهمية فرصة العودة الى ترشيح التنسيق، ونرصد أسبوعيا بيان اعلامي للابتعاد عن هذه الكيانات".

 

 


التعليم العالى

السيد عطا

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اخبار مصرية

أيمن عاشور

مكتب التنسيق



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