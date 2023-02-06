البنك الدولي يقرض ليبيريا 96 مليون دولار لحل أزمة الطاقة

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وقعت ليبيريا والبنك الدولي، اتفاقية تمويل بقيمة 96 مليون دولار أمريكي لإنتاج 60 ميجاوات من الطاقة الشمسية في مسعى لحل أزمة الطاقة في البلاد.



ونوه بيان البنك الدولي ببرنامج إقليمي بقيمة 311 مليون دولار أمريكي يدعمه البنك لتوسيع نطاق وصول الكهرباء إلى ملايين السكان الحاليين والمحتملين في تشاد وليبيريا وسيراليون وتوجو من خلال النشر السريع للطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة.



وأكد وزير المالية والتخطيط الإنمائي، صمويل تويه أن بلاده لن تتقدم على طريق التنمية ما لم تتمكن من سد فجوة البنية التحتية الكبيرة، منوهاً بدور البنك الدولي في الاستجابة لهذا التحدي الموروث في القارة وشجع البنك على بذل المزيد من الجهد.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ليبيريا للكهرباء، موني كابتان، إن ليبيريا ستتلقى 96 مليون دولار أمريكي من حزمة التمويل البالغة 311 مليون دولار أمريكي الموجهة إلى ليبيريا سيراليون وتشاد وتوجو.



وتابع" سنقوم بشراء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات والتي ستكون في مدينة ماونت كوفي؛ ما يساعد في التخفيف من تحديات موسم الجفاف وتوفير طاقة أقل تكلفة".