البحوث الفلكية: مصر خارج حزام الزلازل.. ومسافة زلزال تركيا آمنة جدًا للقاهرة

كتب أحمد عرفة

نفى الدكتور شريف الهادي ، رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية أن تكون مصر ضمن حزام الزلازل، قائلا: "مصر خارج حزام الزلازل"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بوقوع الزلازل، لأنه لا يمكن التنبؤ أبدًا بسلوك الأرض خاصة وأن زلزال تركيا من أكبر الزلازل منذ أكثر من 100 عام.

وأضاف الهادي، خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية "etc" اليوم الاثنين، أنه بخلاف التنبؤ يمكن توقع حدوث الزلازل، إذ يمكن توقع حدوث زلزال في منطقة ما معروفة بنشاط زلزالي، عبر بعض الحسابات.

وأشار الهادي، إلى أن زلزال تركيا يعد من الزلازل الكبيرة، وبالتالي سيكون له توابع كبيرة، متابعًا محسوسًا، ومئات التوابع غير المحسوسة، معقبا عن تأثير زلزال تركيا على مصر، مؤكدا ، أن زلزال تركيا حدث على بعد نحو 950 كليومترًا من القاهرة، لافتًا إلى أن هذه المسافة آمنة جدًا.